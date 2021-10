Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie 61140, Bagnoles de l'Orne Normandie “Un lieu, des oeuvres – Quartiers d’hiver à Bagnoles de l’Orne” L’art contemporain se met au chaud ! Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: 61140

Bagnoles de l'Orne Normandie 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie L'art contemporain se met au chaud ! Et si un hall d'hôtel devenait une salle d'exposition ? un commerce : un mini musée ? l'office de tourisme : un espace de découverte de l'art contemporain ? C'est ce que Bagnoles de l'Orne vous propose. Poussez la porte, entrez, flânez et découvrez une sélection d'œuvres d'art issues de la collection du FDAC (Fonds Départemental d'Art Contemporain). Grâce à la volonté du département de l'Orne et de la ville de Bagnoles de l'Orne Normandie, le FDAC (Fonds départemental d'art contemporain) prend son quartier d'hiver. Un concept original, une 1ère à Bagnoles de l'Orne Normandie : certains commerces, hôtels, restaurants, lieux de loisirs deviennent le temps d'une exposition des minis galeries d'art contemporain, éphémères et ouvertes à tous. Un espace découverte des artistes et de leurs ateliers est aménagé à l'Office de Tourisme (espace salon-vidéos). Les périodes, jours et horaires d'ouverture sont différents selon les sites d'exposition.

