Putanges-le-Lac Orne 1ere exposition de la FDAC (Fonds départemental d’Art contemporain de l’Orne) où vous pourrez découvrir une vingtaine d’œuvres sur le thème du paysage.

1ere exposition de la FDAC (Fonds départemental d'Art contemporain de l'Orne) où vous pourrez découvrir une vingtaine d'œuvres sur le thème du paysage.

Visite libre les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h à 17 h 30 et les mercredis de 8 h à 12 h

+33 2 33 35 06 08

