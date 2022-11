Un lieu, des oeuvres (FDAC) – Médiathèque Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme Catégories d’évènement: BELLOU EN HOULME

Orne

Un lieu, des oeuvres (FDAC) – Médiathèque Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme, 10 décembre 2022, Bellou-en-Houlme. Un lieu, des oeuvres (FDAC) – Médiathèque Bellou-en-Houlme

1, Impasse des Tisserands Médiathèque Bellou-en-Houlme Orne Médiathèque 1, Impasse des Tisserands

2022-12-10 14:00:00 – 2023-02-11 18:00:00

Médiathèque 1, Impasse des Tisserands

Bellou-en-Houlme

Orne Créée en 1986, la collection du FDAC propose un panorama de la création contemporaine, riche aujourd’hui de plus de 400 œuvres acquises auprès de 200 artistes confirmés ou en devenir. Peu de départements possèdent un tel fonds… Peintures, dessins, gravures, collages, photographies, sculptures, céramiques, pâtes de verre, tapisserie constituent le fonds. L’objectif est de soutenir la création contemporaine et d’en favoriser l’accès dans des lieux de proximité, Il s’adresse à tous les publics, de tous âges, individuels ou en groupe (étudiants, scolaires, enfants de centres de loisirs, public associatif, etc.) De nombreuses expositions, programmes éducatifs, résidences d’artistes, installations sont organisés en collaboration avec les collectivités, associations ou établissements scolaires du département de l’Orne. Cette exposition est proposée dans le cadre d’un partenariat entre la commune de Bellou-en-Houlme et le Conseil départemental de l’Orne (C’61) Créée en 1986, la collection du FDAC propose un panorama de la création contemporaine, riche aujourd’hui de plus de 400 œuvres acquises auprès de 200 artistes confirmés ou en devenir. Peu de départements possèdent un tel fonds… Peintures, dessins, gravures, collages, photographies, sculptures, céramiques, pâtes de verre, tapisserie constituent le fonds. L’objectif est de soutenir la création contemporaine et d’en favoriser l’accès dans des lieux de proximité, Il s’adresse à tous les publics, de tous âges, individuels ou en groupe (étudiants, scolaires, enfants de centres de loisirs, public associatif, etc.) De nombreuses expositions, programmes éducatifs, résidences d’artistes, installations sont organisés en collaboration avec les collectivités, associations ou établissements scolaires du département de l’Orne. Cette exposition est proposée dans le cadre d’un partenariat entre la commune de Bellou-en-Houlme et le Conseil départemental de l’Orne (C’61) Médiathèque 1, Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: BELLOU EN HOULME, Orne Autres Lieu Bellou-en-Houlme Adresse Bellou-en-Houlme Orne Médiathèque 1, Impasse des Tisserands Ville Bellou-en-Houlme lieuville Médiathèque 1, Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Departement Orne

Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellou-en-houlme/

Un lieu, des oeuvres (FDAC) – Médiathèque Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme 2022-12-10 was last modified: by Un lieu, des oeuvres (FDAC) – Médiathèque Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme 10 décembre 2022 1 Bellou-en-Houlme Impasse des tisserands Médiathèque Bellou-en-Houlme Orne Orne

Bellou-en-Houlme Orne