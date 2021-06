Thomery Château Rosa Bonheur Seine-et-Marne, Thomery Un lieu à soi Château Rosa Bonheur Thomery Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Thomery

Un lieu à soi Château Rosa Bonheur, 15 août 2021-15 août 2021, Thomery. Un lieu à soi

Château Rosa Bonheur, le dimanche 15 août à 18:30

En 1929, Virginia Woolf publie Un lieu à soi, un manifeste féministe dans l’Angleterre des suffragettes. Ce lieu si important que décrit Wolff, c’est cet espace mental, temporel, un espace de liberté que les femmes cherchent et luttent à s’octroyer pour créer, elles qui demeurent encore en état de minorité face aux hommes en ce début de XXe siècle. La promenade musicale dans laquelle Acte 6 vous emmène, explore les compositions de ces femmes qui ont porté ce combat avec force et ténacité, une exploration à coeur ouvert dans le leurs lieux à elles, de leur immense talent trop longtemps sciemment invisibilisé et ignoré. Un combat porté par la sublime voix de mezzo d’Anais Bertrand, le son suave d’Hélène Desaint, et le touché délicat d’Alexis Gournel.

Détails des tarifs sur http://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

Concert de musique classique présenté dans le cadre du Festival Rosa Bonheur dédié à la création féminine Château Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T18:30:00 2021-08-15T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Thomery Étiquettes évènement : Autres Lieu Château Rosa Bonheur Adresse 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Ville Thomery lieuville Château Rosa Bonheur Thomery