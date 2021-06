Un léger décalage à la jointure des mondes Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Toulouse.

Un léger décalage à la jointure des mondes

du mardi 6 juillet au vendredi 10 septembre à Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées

En 2020 et 2021, le territoire frontalier entre la France et l’Espagne accueille le programme de résidence d’architectes de la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées. Accueilli par la Galeria Horizon à Colera, Odysseas Yannikouris et Alessandra Monarcha, tous deux architectes et artistes, ont été sélectionnés parmi 47 équipes de pratiques émergentes pour explorer le paysage frontalier. Ils interviennent dans un contexte sanitaire qui, au cours de l’année, a redonné à la notion de frontière son sens premier : ligne de protection, ligne de gestion des flux et des corps. Ce sens, certains ont eu tendance à l’oublier, pensant que leur ouverture n’est plus révocable. La ligne est fine, et c’est en funambules qu’ils interviennent sur le territoire. Ils proposent aujourd’hui au public de découvrir le paysage à travers leur regard, par des interventions simples et presque déjà-là. Accompagnés de la photographe Claire Lavabre, ils initient un nouveau récit de la jointure des mondes en plusieurs actes : une exposition, initialement présentée au sein de la Galeria Horizon, un atlas pour inviter tant les habitants que les passants à découvrir une partie moins connue de la côte touristique, et un acte de construction comme une invitation à prendre soin collectivement d’un environnement naturel et bâti. Ainsi, ils ouvrent un nouvel espace public ouvert à tous, un lieu de beauté à ressentir et à protéger, un lieu qui n’est plus un lieu de séparation mais plutôt de reconnexion. **L’exposition montre le résultat du travail d’exploration et narration du territoire entre Cerbere, Port Bou et Colera. Ainsi le travail photographique de Claire Lavabre, les cartes dessinées d’après les balades, les maquettes, la collection d’échantillons, invitent à une immersion dans l’exploration effectuée, une découverte des situations.**

Restitution de la résidence des artistes-architectes Odysseas Yannikouris et Alessandra Monarcha

