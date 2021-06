Paris Musée de l'Homme Paris Un lâcher de clowns inédit sur le parvis des Droits de l’Homme ! Musée de l’Homme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour la Nuit européenne des musées, le Musée de l’Homme vous ouvre ses portes de 20h à minuit. Vous pourrez découvrir gratuitement la Galerie de l’Homme et assister à une performance autour du rire qui se tiendra à 20h sur le parvis des Droits de l’Homme : le lâcher de clowns conçu par les clowns de l’école Le Samovar, en lien avec l’exposition « Rire, la science aux éclats », accueillie au Musée de l’Homme jusqu’au 2 août prochain. Il s’agit d’une prestation artistique insolite, sorte d’impromptus clownesque. C’est un moment unique et totalement atypique : les clowns explorent tous les possibles de la relation imprévue avec le public. Leurs interventions se veulent visuelles, burlesques, humaines. Ils vont créer leur univers dans le respect de tous. Lâcher de clowns sur le parvis : accès libre. Musée de l’Homme : en raison des jauges réduites liées au contexte sanitaire, la réservation est obligatoire sur billetterie.museedelhomme.fr Venez rire et jouer avec les clowns de l’Ecole Le Samovar, à deux pas de la Tour Eiffel Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T21:00:00

