Un lac, mille souvenirs Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Un lac, mille souvenirs, 26 février 2023, Bourges . Un lac, mille souvenirs Esplanade et centre commercial du Val d’Auron Bourges Cher

2023-02-26 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-26 19:00:00 19:00:00 Bourges

Cher Activités et animations gratuites vous sont proposées par le conseil de quartier, Ville d’art et d’histoire et les milles univers. Venez voir, venez dire, venez imprimer, dessiner des souvenirs, des rêves et des impressions du lac d’Auron +33 2 48 57 80 96 Un lac, mille souvenirs

Bourges

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Esplanade et centre commercial du Val d'Auron Bourges Cher Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges /

Un lac, mille souvenirs 2023-02-26 was last modified: by Un lac, mille souvenirs Bourges 26 février 2023 bourges cher Esplanade et centre commercial du Val d'Auron Bourges Cher

Bourges Cher