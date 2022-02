Un lac énigmatique Aqualis,l’expérience lac Aix-les-Bains Catégories d’évènement: Aix-les-Bains

Savoie

Un lac énigmatique Aqualis,l’expérience lac, 14 mai 2022, Aix-les-Bains. Un lac énigmatique

le samedi 14 mai à Aqualis, l’expérience lac

Une soirée pas ordinaire à Aqualis : les visiteurs seront accompagnés pour une découverte de quelques énigmes lacustres. Dans un premier temps, à eux de tenter de les résoudre, le médiateur se fera un plaisir de leur glisser quelques astuces, idées, suggestions pour réussir le défi ! Activité gratuite sur inscription.

20 places par créneau horaire. Inscription préalable indispensable.

Une visite qui amènera le public à résoudre une ou des énigmes du lac du Bourget… Une autre façon de partir à la découverte du lac du Bourget, entre amis, en famille ou solo. Aqualis,l’expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 AIX LES BAINS Aix-les-Bains Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:00:00

