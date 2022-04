Un lac énigmatique Aqualis, l’expérience lac, 14 mai 2022 22:00, Aix-les-Bains.

Nuit des musées Un lac énigmatique Aqualis, l’expérience lac Samedi 14 mai, 20h00, 21h00, 22h00 20 places par créneau horaire. Inscription préalable indispensable.

Une visite qui amènera le public à résoudre une ou des énigmes du lac du Bourget… Une autre façon de partir à la découverte du lac du Bourget, entre amis, en famille ou solo.

Une soirée pas ordinaire à Aqualis : les visiteurs seront accompagnés pour une découverte de quelques énigmes lacustres. Dans un premier temps, à eux de tenter de les résoudre, le médiateur se fera un plaisir de leur glisser quelques astuces, idées, suggestions pour réussir le défi !

Activité gratuite sur inscription.

Pour aimer et protéger la nature, il faut commencer par la connaître et la comprendre mieux. C’est ce que propose Aqualis, dans une démarche innovante, qui vise à donner des clés de compréhension tout en mobilisant les sens, les émotions, l’imaginaire ainsi que l’humour des visiteurs. Aqualis se veut un espace muséographique d’un genre nouveau, accessible à tous, qui suscite de manière interactive et ludique le questionnement tout en apportant des éléments de réponse. Comme une clé d’entrée du territoire, le parcours permet une réelle exploration grâce à l’immersion visuelle et sonore, la manipulation d’objets ou encore le jeu.

Pour prolonger l’expérience lac, Aqualis propose toute l’année de nombreuses rencontres et ateliers thématiques, en partenariat avec les acteurs locaux de l’environnement. Dans et hors les murs, les actions pédagogiques d’Aqualis sont désormais un incontournable pour le grand public, mais aussi les scolaires, les centres de loisirs et les vacanciers.

Parkings gratuits, petit port, parc à vélo, promenade et chemin lacustre piéton et cyclable

https://aqualis-lacdubourget.fr/ https://www.facebook.com/aqualislacdubourget/;https://www.instagram.com/aqualislacdubourget/

Free parking, small port, bike park, promenade and lake path for pedestrians and cyclists 20 seats per time slot. Pre-registration required. Saturday 14 May, 20:00, 21:00, 22:00

To love and protect nature, we must first know and understand it better. This is what Aqualis proposes, in an innovative approach, which aims to give keys of understanding while mobilizing the senses, the emotions, the imaginary as well as the humor of the visitors. Aqualis is a museographic space of a new kind, accessible to all, which generates in an interactive and playful way the questioning while providing elements of answer. As an entry key to the territory, the course allows a real exploration thanks to the visual and sound immersion, the manipulation of objects or even the game. To extend the lake experience, Aqualis offers numerous thematic meetings and workshops throughout the year, in partnership with local environmental stakeholders. Within and outside the walls, Aqualis’ educational activities are now a must for the general public, but also for school children, leisure centres and holidaymakers. hearing impairment

Una noche no ordinaria en Aqualis: los visitantes serán acompañados para un descubrimiento de algunos enigmas lacustres. En un primer momento, a ellos para tratar de resolverlos, el mediador estará encantado de deslizarles algunos consejos, ideas, sugerencias para superar el desafío!

Actividad gratuita previa inscripción.

20 plazas por franja horaria. Inscripción previa indispensable. Sábado 14 mayo, 20:00, 21:00, 22:00

52 esplanade Jean Murguet, 73100 AIX LES BAINS 73100 Aix-les-Bains Auvergne-Rhône-Alpes