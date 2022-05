Un kiosque en itinérance à Châtellerault OZON – Place Winston Churchill, 18 mai 2022, Châtellerault.

Un kiosque en itinérance à Châtellerault

du mercredi 18 mai au samedi 21 mai à OZON – Place Winston Churchill

Et si le temps d’une semaine un Kiosque insolite apparaissait dans votre quartier ? Et si ce lieu devenait un espace privilégié de rencontre entre habitants, artistes, associations et écoles ? Et si chaque soir nous nous donnions rendez-vous pour partager en toute simplicité ? Tout en prenant le temps de se laisser charmer par le son d’étranges instruments de musique. Les artistes de la Fausse Compagnie et les animateurs des maisons de quartiers auront beaucoup de plaisir à vous retrouver tout au long de la semaine. Tendez l’oeil, ouvrez l’oreille. **Au programme à Ozon :** **- Mercredi 18 mai à 19h30 :** Médiacité, repas partagé par le service de la médiation **- Jeudi 19 mai de 18h à 21h :** Jeux de société pour tous par La Poule aux Jeux d’Or et Le sens du jeu **- Vendredi 20 mai à 18h30, 19h, 19h30 et 20h :** 4 représentations de VibratO **- Samedi 21 mai à partir de 14h :** Fête du quartier d’Ozon (stands, animations, restauration, concerts…) **- Samedi 21 mai à 17h30, 18h, 18h30 et 19h :** 4 représentations de VibratO __ Pour tout renseignement et réservation pour le spectacle VibratO : **contacter le CSC d’Ozon – 05 49 21 23 79** _En collaboration avec le label Cité éducative et la ville de Châtellerault, des élèves des écoles de chaque quartier viendront découvrir cet objet artistique non identifié ! Une participation de certains (chorale et autre n’est pas à exclure…)_ **Le kiosque vous donne rendez-vous fin juin dans le quartier des Renardières !**

Entrée libre, sur réservation pour le spectacle VibratO

Un kiosque dans le quartier d’Ozon où partager pendant une semaine des rendez-vous conviviaux entre habitants, artistes, associations et écoles avec la complicité des maisons de quartier.

OZON – Place Winston Churchill Place Winston Churchill 86100 Châtellerault OZON Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T19:30:00 2022-05-18T22:00:00;2022-05-19T18:00:00 2022-05-19T21:00:00;2022-05-20T18:30:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-20T19:00:00 2022-05-20T19:30:00;2022-05-20T19:30:00 2022-05-20T20:00:00;2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T20:30:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T16:30:00;2022-05-21T17:30:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T18:30:00;2022-05-21T18:30:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T19:30:00