### Exposition de Patrick Betbeder **Dans le cadre de 11 mois, 11 photographes et d’une [Saison Photo 2021](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-photo#/)** _”Le temps s’est arrêté, les rues se sont vidées, la ville est désertée. __Les gens se regardent, s’observent, rasent les murs, la ville n’est plus la même. __L’air est pur, le ciel est bleu et la brique de Toulouse n’a jamais été aussi resplendissante. __Les endroits familiers ont changé d’apparence et l’architecture paraît encore plus figée. __C’est le confinement et le temps m’est compté. __L’appareil en bandoulière, et l’attestation de déplacement en poche, j’enfourche mon vélo et pars à la découverte des rues de Toulouse.”_ **Vernissage, le jeudi 2 septembre à 19h ** __ ### Plus d’infos [Site du bar Le Cactus](https://lecactustoulouse.fr)

Entrée libre et gratuite

Culture

Bar brasserie Cactus 11 Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse, France



