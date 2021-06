Chaource Chaource Aube, Chaource Un jour, une église : Chaource Chaource Chaource Catégories d’évènement: Aube

Chaource Aube Chaource Lundi 9 août : CHAOURCE – « Un jour, une église » à 10h30. Découvrez des édifices culturels nichés dans les villages d’Othe-Armance à l’aide de guides bénévoles, en compagnie de Mr Guillemot. Gratuit.

Sous réserve des conditions sanitaires qui seront en vigueur à la date de l’événement.

