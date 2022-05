Un jour, une église au Mont-Saint-Sulpice Mont-Saint-Sulpice, 13 juillet 2022, Mont-Saint-Sulpice.

2022-07-13 – 2022-07-13

Mont-Saint-Sulpice Yonne Mont-Saint-Sulpice

EUR Visite commentée de l’église Saint-Sulpice. Église des XVI et XVIIe siècle, édifiée sur les ruines d’une vieille église romane du Xe siècle. On peut y admirer, entre autre, un superbe vitrail de Prosper Lafaye et une statue de la Vierge à l’enfant.

