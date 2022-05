Un jour, une église à Turny Turny, 9 juillet 2022, Turny.

EUR Visite commentée de l’église Saint-Mammès. Construite à partir de 1518, style flamboyant, elle est classée aux monuments historiques. Son grand portail est richement décoré et l’intérieur ne manque pas non plus d’intérêt : un retable monumental, des fonds baptismaux et de riches statues et sculptures, dont un étrange petit homme ammonite à découvrir.

