Visite commentée de l'église Saint-Martial de Seignelay, par des bénévoles. De style gothique, flamboyant, cette église du XVIe siècle, avec sa tour-clocher très massive renfermant les 4 cloches d'époque de Napoléon III, surprend par sa luminosité dû grandes baies ogivales. On remarque très beaux tableaux, dont l'adoration des Bergers et un bas relief montrant un petit ange tenant une croix.

