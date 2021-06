Seignelay Seignelay 89250, Seignelay Un jour, une église à Seignelay Seignelay Seignelay Catégories d’évènement: 89250

Seignelay 89250 Seignelay Visite commentée de l'église Saint-Martial de Seignelay, par des bénévoles. De style gothique, flamboyant, cette église du XVIe siècle, avec sa tour-clocher très massive renfermant les 4 cloches d'époque de Napoléon III, surprend par sa luminosité dû grandes baies ogivales. On remarque très beaux tableaux, dont « l'adoration des Bergers » et un bas relief montrant un petit ange tenant une croix. OT Serein et Aramnce

