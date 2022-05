Un jour, une église à Saint-Florentin Saint-Florentin, 21 juillet 2022, Saint-Florentin.

Un jour, une église à Saint-Florentin Saint-Florentin

2022-07-21 – 2022-07-21

Saint-Florentin Yonne

EUR Visite guidée de l’église Saint-Florentin. Cet édifice des XVI et XVIIe siècles renferme une statuaire magnifique et un jubé en pierre. De style gothique et renaissance, sa nef inachevée, donne à l’édifice un aspect étrange qui reste cependant majestueux de par ses dimensions exceptionnelles.

Visite guidée de l’église Saint-Florentin. Cet édifice des XVI et XVIIe siècles renferme une statuaire magnifique et un jubé en pierre. De style gothique et renaissance, sa nef inachevée, donne à l’édifice un aspect étrange qui reste cependant majestueux de par ses dimensions exceptionnelles.

Saint-Florentin

dernière mise à jour : 2022-05-13 par