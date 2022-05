Un jour, une église à Neuvy-Sautour Neuvy-Sautour Neuvy-Sautour Catégories d’évènement: Neuvy-Sautour

Un jour, une église à Neuvy-Sautour
Eglise Saint-Symphorien 21, rue Gabriel Guillot
Neuvy-Sautour

2022-07-21

Visite commentée de l'église Saint-Symphorien. Cet édifice renferme une incroyable et très belle croix en pierre classée, datant du XVIe siècle.

