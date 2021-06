Un jour, une église à Héry Héry, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Héry.

Un jour, une église à Héry 2021-07-05 – 2021-07-05 Place de l’Église Eglise Saint-Sébastian et Saint-Louis

Héry 89550 Héry

Visite commentée de l’église Saint-Sébastian et Saint-Louis. Église des XIIIe et XVIe siècles possédant un superbe tabernacle en bois peint doré, un tableau représentant le Martyre de Saint-Louis et des statues polychromes de la Vierge à l’Enfant et de Sainte Barbe.

OT Serein et Armance