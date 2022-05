Un jour, une église à Germigny Germigny Germigny Catégories d’évènement: Germigny

Yonne

Un jour, une église à Germigny Germigny, 11 juillet 2022, Germigny. Un jour, une église à Germigny Place de l’église Eglise de Germigny Germigny

2022-07-11 – 2022-07-11 Place de l’église Eglise de Germigny

Germigny Yonne Germigny EUR Visites commentées de l’église Saint-Pierre/Saint-Paul. nÉdifiée au XVIe siècle, cette église fait partie des églises les plus imposantes de la vallée de l’Armançon. Classée aux monuments historiques en 1929, elle renferme des statues de bois ou de pierre en polychrome, d’école troyenne, représentant des saints, souvent peu représentés dans notre région. Visites commentées de l’église Saint-Pierre/Saint-Paul. nÉdifiée au XVIe siècle, cette église fait partie des églises les plus imposantes de la vallée de l’Armançon. Classée aux monuments historiques en 1929, elle renferme des statues de bois ou de pierre en polychrome, d’école troyenne, représentant des saints, souvent peu représentés dans notre région. Place de l’église Eglise de Germigny Germigny

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Germigny, Yonne Autres Lieu Germigny Adresse Place de l'église Eglise de Germigny Ville Germigny lieuville Place de l'église Eglise de Germigny Germigny Departement Yonne

Germigny Germigny Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/germigny/

Un jour, une église à Germigny Germigny 2022-07-11 was last modified: by Un jour, une église à Germigny Germigny Germigny 11 juillet 2022 Germigny Yonne

Germigny Yonne