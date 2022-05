Un jour, une église à Chemilly sur Yonne Chemilly-sur-Yonne, 12 juillet 2022, Chemilly-sur-Yonne.

Visite commentée de l'église Saint-Georges par des bénévoles. Cette église si pittoresque reste entourée par son cimetière. Elle oscille entre le roman et le gothique et possède un maître-autel en bois sculpté peint et doré, surmonté d'une monstrance à colonnes et de quatre statuettes (XVIIe – XVIIIe s.), classé aux Monuments Historiques.

