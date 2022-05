Un jour, une église à Chailley Chailley Chailley Catégories d’évènement: Chailley

Visite commentée de l'église Saint-Jacques Le majeur. L'église fut reconstruite en 1848, après de violents incendies qui ont dévasté le village. L'édifice quadrilatère, d'une grande sobriété, renferme un tabernacle, d'ordre dorique, orné de trois panneaux sculptés représentant le Lavement des Pieds de très jolies statues dont un saint Jacques le Majeur en bois.

