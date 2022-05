Un jour, une église à Butteaux Butteaux Butteaux Catégories d’évènement: Butteaux

Yonne

Un jour, une église à Butteaux Butteaux, 11 juillet 2022, Butteaux. Un jour, une église à Butteaux Rue Saint-Roch Eglise Saint-Roch Butteaux

2022-07-11 – 2022-07-11 Rue Saint-Roch Eglise Saint-Roch

Butteaux Yonne Butteaux EUR Visite commentée de l’église Saint-Roch, dont les statues de pierre polychrome ont été restaurées durant près d’une décennie. Elles retrouvent leur couleur d’autrefois, notamment Sainte Catherine, Sainte Barbe, Saint Eloi, Saint-Roch…, statues classées aux monuments historiques. Visite commentée de l’église Saint-Roch, dont les statues de pierre polychrome ont été restaurées durant près d’une décennie. Elles retrouvent leur couleur d’autrefois, notamment Sainte Catherine, Sainte Barbe, Saint Eloi, Saint-Roch…, statues classées aux monuments historiques. Rue Saint-Roch Eglise Saint-Roch Butteaux

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Butteaux, Yonne Autres Lieu Butteaux Adresse Rue Saint-Roch Eglise Saint-Roch Ville Butteaux lieuville Rue Saint-Roch Eglise Saint-Roch Butteaux Departement Yonne

Butteaux Butteaux Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/butteaux/

Un jour, une église à Butteaux Butteaux 2022-07-11 was last modified: by Un jour, une église à Butteaux Butteaux Butteaux 11 juillet 2022 Butteaux Yonne

Butteaux Yonne