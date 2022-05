Un jour, une église à Brienon-sur-Armançon Brienon-sur-Armançon, 19 juillet 2022, Brienon-sur-Armançon.

EUR Visite commentée de la collégiale Saint-Loup. Cet édifice des XV, XVI et XVIIe siècles, rassemble plusieurs styles architecturaux, allant du gothique en passant par la Renaissance et le Classique. On y découvre un bel ensemble de 3 chapelles perpendiculaires au chœur et des vitraux remarquables. A noter l’étonnante façade coiffée d’un fronton triangulaire, notifiée par une inscription révolutionnaire de Robespierre.

