Un jour, une église à Beugnon Beugnon Beugnon Catégories d’évènement: Beugnon

Yonne

Un jour, une église à Beugnon Beugnon, 16 août 2022, Beugnon. Un jour, une église à Beugnon Rue de la Chapelle Eglise Beugnon

2022-08-16 – 2022-08-16 Rue de la Chapelle Eglise

Beugnon Yonne Beugnon EUR Visite commentée de l’église Notre Dame de l’Annonciation. Cette église édifiée sur le bâti d’une ancienne chapelle, possède un clocher de forme octogonal et un très joli caquetoire soutenu par des poutres finement sculptées. A l’intérieur, se cache une statuaire intéressante et des vitraux du XXe siècle, très colorés. Visite commentée de l’église Notre Dame de l’Annonciation. Cette église édifiée sur le bâti d’une ancienne chapelle, possède un clocher de forme octogonal et un très joli caquetoire soutenu par des poutres finement sculptées. A l’intérieur, se cache une statuaire intéressante et des vitraux du XXe siècle, très colorés. Rue de la Chapelle Eglise Beugnon

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Beugnon, Yonne Autres Lieu Beugnon Adresse Rue de la Chapelle Eglise Ville Beugnon lieuville Rue de la Chapelle Eglise Beugnon Departement Yonne

Beugnon Beugnon Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beugnon/

Un jour, une église à Beugnon Beugnon 2022-08-16 was last modified: by Un jour, une église à Beugnon Beugnon Beugnon 16 août 2022 Beugnon Yonne

Beugnon Yonne