EUR Visites commentées par des bénévoles de l’église de la Très Sainte Trinité de Bellechaume. Elle date du XVIe siècle et possède un retable monumental apporté lors de sa restauration au XVIIIe siècle. On y découvre aussi un remarquable bas relief représentant Saint-Hubert et des ornements de médaillons situés sur la porte en bois.

ot.saint-florentin@orange.fr +33 3 86 35 11 86

dernière mise à jour : 2022-05-13 par