Un jour, un village : Châteauneuf

10 septembre 2021

Châteauneuf Saône-et-Loire Châteauneuf

EUR 7.5 7.5 L’Office de Tourisme Sud Brionnais lance une nouvelle animation « un jour, un village » pour découvrir une commune, en y passant une journée pour des visites insolites des patrimoines bâti et naturel, des rencontres d’artisans d’art, de producteurs et d’artistes. Et cette première découverte de village débutera par Châteauneuf !

Le matin, il vous est proposé de découvrir à 10h30, l’exposition « Point de côté » de Céline Cléron, à l’ancienne gare de Saint Maurice les Châteauneuf. Pour l’occasion, une médiation sera proposée avec une présentation du travail de la sculptrice qui déroute les objets alertes de notre quotidien. Il sera possible de pique-niquer dans le parc de la gare, avec un repas tiré du sac. Pour les plus sportifs, vous pourrez parcourir le circuit de Saint Maurice-lès-Châteauneuf, une balade verte de 11 km – parcours disponible dans les topo-guide en boutique de l’OT Sud Brionnais, ou sur le site de l’OT.

L’après-midi, dès 14h30 vous connaitrez tout sur l’histoire locale. Rendez-vous sur la place des Marronniers, au bord du Sornin. M. Lavenir, ancien maire, passionné par son village, présentera le patrimoine bâti, comme le relais de poste, l’ancienne forteresse, le château de La Madeleine, et l’église romane, le tout agrémenté d’un grand nombre d’anecdotes ! Vous rencontrerez ensuite Coline Steven, artisane bijoutière, qui vous présentera son travail et vous proposera une démonstration. Enfin, vous découvrirez une brasserie artisanale. Xavier Julien, nouvellement installé dans le village, fera partager sa passion pour la transformation du malt et vous fera déguster ses bières. L’occasion parfaite pour trinquer à sa journée !

contact@tourisme-sudbrionnais.fr +33 3 85 28 16 35

