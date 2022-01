Un jour, un vigneron Pauillac, 15 juin 2022, Pauillac.

Un jour, un vigneron Rue de la Verrerie Maison du tourisme et du vin Pauillac

2022-06-15 – 2022-06-30 Rue de la Verrerie Maison du tourisme et du vin

Pauillac Gironde

EUR 0 Entre le 15/06 et le 15/09*, un viticulteur vous donne rendez-vous pour parler de son vin et de son domaine, et vous offre une dégustation gratuite à la Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac.

Et pour l’achat de douze bouteilles identiques, le viticulteur vous offre la treizième !

*Sauf le vendredi 15/07, et les mardis et jeudis du 15/07 au 31/08 où ce sont plus d’une dizaine de viticulteurs qui sont présents pour faire déguster leurs vins.

* Sauf le samedi 10/09 pour cause de Marathon du Médoc.

+33 5 56 59 03 08

F.FATIN

Rue de la Verrerie Maison du tourisme et du vin Pauillac

dernière mise à jour : 2022-01-17 par