Bourg-Fidèle Ardennes Bourg-Fidèle L’éco musée de Bourg-Fidèle ” Au sable de forge ” s’éveille au grand public. Il a choisis les Amis du Parc pour dévoiler ses nouveaux pôles d’intérêt. Les ateliers métallurgiques de nos Ardennes s’implantent comme au temps jadis. Reprendront-ils vie devant et …avec vous ? Mystère… Le lieu sera transmis lors de l’inscription. De 14h à 17h30, gratuit, tout public, prévoir des vêtements et chaussures adaptés. Inscription obligatoire au 03 24 42 90 57 ou www.amisparcardennes.org +33 3 24 42 90 57 https://www.amisparcardennes.org/ Bourg-Fidèle

