Un Jour un métier à la ferme Plouguiel, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Plouguiel.

Un Jour un métier à la ferme 2021-07-16 – 2021-07-16 Rue Marcelin Berthelot Port de Tréguier

Plouguiel Côtes d’Armor Plouguiel

A la ferme de Prat Amour, on y plante toutes sortes de légumes. Reconvertie en exploitation biologique depuis 5 ans, la ferme s’adapte à la saisonnalité et propose des légumes toute l’année : Tomates, courges, concombres, pommes de terre, choux, artichauts, poireaux. La ferme nous ouvre ses portes et nous dévoile ses secrets.

Un goûter breton clôturera la visite.

dernière mise à jour : 2021-07-08 par