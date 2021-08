Plouguiel Plouguiel Côtes-d'Armor, Plouguiel Un jour un métier à la ferme de Keraret Plouguiel Plouguiel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouguiel

Un jour un métier à la ferme de Keraret Plouguiel, 13 août 2021, Plouguiel. Un jour un métier à la ferme de Keraret 2021-08-13 – 2021-08-13 Rdv baie de l’Enfer La Roche Jaune

Plouguiel Côtes d’Armor Plouguiel Sur un petit parcours de 4,5 km, partons à la découverte du jardin de Judith et de ses plates-bandes de fleurs aux mille couleurs, sa démarche, son histoire, mais aussi l’estuaire du Jaudy, l’ostréiculture, la maison d’Alexandre Calder, la flore locale. contact@echappees-tregoroises.bzh +33 6 01 48 34 31 http://www.echappees-tregoroises.bzh/ Sur un petit parcours de 4,5 km, partons à la découverte du jardin de Judith et de ses plates-bandes de fleurs aux mille couleurs, sa démarche, son histoire, mais aussi l’estuaire du Jaudy, l’ostréiculture, la maison d’Alexandre Calder, la flore locale. dernière mise à jour : 2021-08-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouguiel Autres Lieu Plouguiel Adresse Rdv baie de l'Enfer La Roche Jaune Ville Plouguiel lieuville 48.82465#-3.2095