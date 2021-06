Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Un jour – Un défi Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Un jour – Un défi Chamonix-Mont-Blanc, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Un jour – Un défi 2021-07-19 – 2021-08-22 BP 25 85 Place du Triangle de l’Amitié

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chaque jour on vous lance un défi à relever, juste comme ça, pour égayer un peu la journée. Rendez-vous sur notre page Facebook : Animations Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, pour connaître le défi du jour. animation@chamonix.com +33 4 50 55 53 78 Chaque jour on vous lance un défi à relever, juste comme ça, pour égayer un peu la journée. Rendez-vous sur notre page Facebook : Animations Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, pour connaître le défi du jour.

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse BP 25 85 Place du Triangle de l'Amitié Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.92346#6.86831