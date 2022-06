Un jour, un artisan : Roger Chetail, luthier marqueteur Saint-Laurent-en-Brionnais, 8 août 2022, Saint-Laurent-en-Brionnais.

Un jour, un artisan : Roger Chetail, luthier marqueteur

Images en Bois Les Gaillards Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire Les Gaillards Images en Bois

2022-08-08 – 2022-08-08

Les Gaillards Images en Bois

Saint-Laurent-en-Brionnais

Saône-et-Loire

Saint-Laurent-en-Brionnais

EUR Roger Chetail imagine des instruments de musique, des tableaux, des jeux de société, autant d’objets qui lui permettent d’exercer l’art de la marqueterie. Découvrez son travail à l’atelier !

« C’est en 1973 que j’ai fait mes débuts comme ébéniste à la SEPR à Lyon. Le monde du travail m’a permis ensuite d’exercer dans des domaines très diversifiés de la filière bois. En 1986, je me suis passionné pour la marqueterie. N’ayant jamais réellement appris la technique de cet art, j’ai réalisé mes premiers travaux au cutter avant de découvrir la scie à chantourner. Quelques placages oxydés dans les tons gris, bleus et verts s’ajoutent à ma palette de bois naturels. Tout en continuant la réalisation de tableaux en 2015 je me lance dans la fabrication d’instruments divers. »

BON A SAVOIR : Au-delà de cette journée proposée par l’OT Sud Brionnais, vous pouvez contacter les artisans et artisanes d’art pour convenir d’un rendez-vous adapté à vos disponibilités et aux leurs !

imagesenbois@gmail.com http://www.imagesenbois.com/

Roger Chetail imagine des instruments de musique, des tableaux, des jeux de société, autant d’objets qui lui permettent d’exercer l’art de la marqueterie. Découvrez son travail à l’atelier !

« C’est en 1973 que j’ai fait mes débuts comme ébéniste à la SEPR à Lyon. Le monde du travail m’a permis ensuite d’exercer dans des domaines très diversifiés de la filière bois. En 1986, je me suis passionné pour la marqueterie. N’ayant jamais réellement appris la technique de cet art, j’ai réalisé mes premiers travaux au cutter avant de découvrir la scie à chantourner. Quelques placages oxydés dans les tons gris, bleus et verts s’ajoutent à ma palette de bois naturels. Tout en continuant la réalisation de tableaux en 2015 je me lance dans la fabrication d’instruments divers. »

BON A SAVOIR : Au-delà de cette journée proposée par l’OT Sud Brionnais, vous pouvez contacter les artisans et artisanes d’art pour convenir d’un rendez-vous adapté à vos disponibilités et aux leurs !

Les Gaillards Images en Bois Saint-Laurent-en-Brionnais

dernière mise à jour : 2022-06-28 par