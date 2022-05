Un jour, un artisan : Martine Taupin, personnages en feuilles Vareilles, 11 juillet 2022, Vareilles.

Un jour, un artisan : Martine Taupin, personnages en feuilles Vareilles

2022-07-11 – 2022-07-11

Vareilles Saône-et-Loire Vareilles

EUR Créatrice de personnages en feuilles depuis plus de 30 ans, je redonne vie aux feuilles d’automne en jouant avec leurs couleurs, formes et textures. nJe crée mes personnages à partir de feuilles souples ( fraîches ou humidifiées ) assemblées par ligotage et collage. Ces réalisations sont séchées puis subissent plusieurs bains de vernis incolore. nAu final d’élégantes dames côtoient un touareg, des musiciens (violoniste, saxophoniste, accordéoniste…), un clown, des sorcières, des couples de danseurs, une foule de personnages divers sortis de mon imaginaire. nVenez découvrir mon univers !

jean.paul.taupin@gmail.com

Vareilles

