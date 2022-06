Un jour, un artisan : Lucie Lorton, création de bijoux en verre de Murano La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: 71800

La Clayette

Un jour, un artisan : Lucie Lorton, création de bijoux en verre de Murano La Clayette, 11 juillet 2022, La Clayette.
Lucie Lorton Créations 8 rue du Commerce La Clayette

2022-07-11
Lucie Lorton Créations 8 rue du Commerce

La Clayette 71800 La Clayette EUR Je travaille le verre depuis 2005 et j’ai installé mon atelier en Bourgogne du sud à La Clayette en 2016.

J’aime mélanger les couleurs, contraindre la matière pour créer des arabesques uniques, rajouter un peu d’or pour sublimer l’éclat, ou simplement garder la transparence du verre pour la pureté d’une pièce.

J’achète des baguettes de verre opaques ou transparentes, qui sont teintées dans la masse, que je fais fondre dans la flamme d’un chalumeau.

Cette technique me permet de mélanger les couleurs au gré de mes envies ou des vôtres ! Venez découvrir mon univers !
lortonlucie@yahoo.fr https://lucielorton.fr/

