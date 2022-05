Un jour, un artisan : Anthony Pothier, coutelier Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles EUR AP Création vous propose des objets uniques. De la coutellerie à la ferronnerie, il allie différents savoir-faire pour présenter des réalisations aussi bien traditionnelles qu’innovantes.

Découvrez le travail d’Anthony Pothier au cours d’une démonstration ! “Toutes mes créations sont conçues localement de la conception à la réalisation. J’aime beaucoup varier les différents travaux en essayant de mélanger les techniques afin de produire des choses originales. J’apporte un point d’honneur à ce que tout ce qui sort de l’atelier reste entièrement ergonomique et fonctionnel tout en étant esthétique. J’utilise un maximum de procédés de fabrication pour pouvoir proposer des pièces entièrement réalisées au sein de mon atelier (débit de plaquettes, aucun sous-traitant, stabilisation du bois, gravure, damas). Ainsi, le niveau de personnalisation des objets fabriqués est infini. ” anthonypothier71@gmail.com AP Création vous propose des objets uniques. De la coutellerie à la ferronnerie, il allie différents savoir-faire pour présenter des réalisations aussi bien traditionnelles qu’innovantes.

