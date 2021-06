Un jour sans pain… Théâtre La Verrière, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Lille.

Un jour sans pain…

du mardi 6 juillet au mercredi 7 juillet à Théâtre La Verrière

Tout public dès 8 ans Une passeuse d’histoires sillonne entre le présent et le passé, entre les chemins de vie de deux êtres libres : Ozil, son petit frère de coeur venu de loin, et Claudius, son grand-père. L’histoire de ces deux générations entre en résonance avec l’univers du pain, et la façon dont on nourrit notre regard sur le monde, fait – maison ou fondu dans le moule ? Les matières se libèrent, se partagent, notre humanité s’agite, et dans ce monde qui part en miette, cette femme tente de dessiner demain. Des tranches de vie du passé s’entrelacent avec des tranches de vie d’aujourd’hui : De l’histoire d’un grand-père qui a vécu l’exil, à celle de sa descendance qui rencontre les exilés d’aujourd’hui, des traces d’hier à celles de demain, de la petite histoire à la grande Histoire. Fanny Bérard auteure comédienne, Charlot Lemoine regard complice à la mise en scène, Joëlle Nogues conseillère dramaturgique, Etienne Manceau regard complice théâtre d’objets, André Minvielle regard complice «rythme et musicalité» / compositeur de la bande son, Francisco Dusourd scénographe et costumier, Pompon constructeur, Juliette Delfosse créatrice lumière, Jean-Luc Delcampo régisseur lumière, Johann Ascenci régisseur son, Benjamin Bertrel expert scientifique en pain, Camille Luthereau attachée de production, Julien Ducos chargé de diffusion, production Cie Nanoua, coproduction Espace Jéliote, Oloron Sainte-Marie (64)/ Communauté de commune du Haut Béarn, CAPB (64), Théâtre Le Liburnia, Libourne (33), Odradek, Centre de création pour le théâtre et la marionnette, Quint-Fonsegrives (31), Théâtre de Gascogne, Mont de Marsan (40), Vélo Théâtre, Scène conventionnée théâtre d’objets, Apt (84).

6€ pour les enfants

Des tranches de vie du passé s’entrelacent avec des tranches de vie d’aujourd’hui

Théâtre La Verrière 28 rue Alphonse Mercier Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T14:30:00 2021-07-06T15:30:00;2021-07-07T14:30:00 2021-07-07T15:30:00;2021-07-07T19:00:00 2021-07-07T20:00:00