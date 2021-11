Un jour sans pain Mont-de-Marsan, 21 janvier 2022, Mont-de-Marsan.

Un jour sans pain Le Péglé 8 Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan

2022-01-21 20:30:00 – 2022-01-21 Le Péglé 8 Rue du Commandant Pardaillan

Mont-de-Marsan 40000

18 18 EUR Théâtre de matières et d’objets sortis du moule – 1h – dès 10 ans­

Avec Florent Marchet et Arnaud Cathrine

Une passeuse d’histoires voyage entre le présent et le passé, entre les chemins de vie de deux êtres libres : Ozil, son petit frère de coeur venu de loin, et Claudius, son grand-père.

L’histoire de ces deux générations entre en résonance avec l’univers du pain, et la façon dont on nourrit notre regard sur le monde, fait-maison ou fondu dans le moule ? Les matières se libèrent, se partagent, les rires aussi, et ces tranches de vie nous interrogent sur notre appétence à se fondre dans le moule ou à en sortir…

