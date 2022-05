Un jour sans pain Arudy, 25 juin 2022, Arudy.

Un jour sans pain Arudy

2022-06-25 – 2022-06-25

Arudy 64260

EUR 0 0 Le pain…

Une histoire d’équilibre et d’alchimie.

Une histoire de poids et de (dé)mesures.

Une histoire d’engagement poétique et de

partage jubilatoire.

Une passeuse d’histoires sillonne entre présent et

passé, à travers les chemins de vie de deux êtres

où quête de pain et de liberté se côtoient.

L’aventure d’Ozil, son petit frère de cœur venu

de loin et celle de Claudius, son grand-père,

cheminent et résonnent en même temps que le

pain se fabrique.

Elles mettent en lumière ce qui rayonne dans la

force de vie et l’audace de ces êtres ordinaires.

Les matières se libèrent, se partagent, les rires

aussi, et ces tranches de vie nous interrogent sur

notre appétence à se fondre dans le moule ou à

en sortir…

Animation labellisée Eté Ossalois

Le pain…

Une histoire d’équilibre et d’alchimie.

Une histoire de poids et de (dé)mesures.

Une histoire d’engagement poétique et de

partage jubilatoire.

Une passeuse d’histoires sillonne entre présent et

passé, à travers les chemins de vie de deux êtres

où quête de pain et de liberté se côtoient.

L’aventure d’Ozil, son petit frère de cœur venu

de loin et celle de Claudius, son grand-père,

cheminent et résonnent en même temps que le

pain se fabrique.

Elles mettent en lumière ce qui rayonne dans la

force de vie et l’audace de ces êtres ordinaires.

Les matières se libèrent, se partagent, les rires

aussi, et ces tranches de vie nous interrogent sur

notre appétence à se fondre dans le moule ou à

en sortir…

Animation labellisée Eté Ossalois

+33 5 59 05 77 11

Le pain…

Une histoire d’équilibre et d’alchimie.

Une histoire de poids et de (dé)mesures.

Une histoire d’engagement poétique et de

partage jubilatoire.

Une passeuse d’histoires sillonne entre présent et

passé, à travers les chemins de vie de deux êtres

où quête de pain et de liberté se côtoient.

L’aventure d’Ozil, son petit frère de cœur venu

de loin et celle de Claudius, son grand-père,

cheminent et résonnent en même temps que le

pain se fabrique.

Elles mettent en lumière ce qui rayonne dans la

force de vie et l’audace de ces êtres ordinaires.

Les matières se libèrent, se partagent, les rires

aussi, et ces tranches de vie nous interrogent sur

notre appétence à se fondre dans le moule ou à

en sortir…

Animation labellisée Eté Ossalois

Arudy

dernière mise à jour : 2022-05-27 par