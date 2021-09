Un jour, peut-être une nuit… Théâtre le Prato, 24 septembre 2021, Lille.

Un jour, peut-être une nuit…

du vendredi 24 septembre au samedi 25 septembre à Théâtre le Prato

### Programme UN JOUR, ET PEUT-ÊTRE UNE NUIT… » **Vendredi 24 septembre à partir de 17h30, en extérieur à la Filature et au Prato** * Le collectif.18, une bande d’acrobates vous ballade de la Fabrique des quartiers au Prato à 17h30 * Chloé Moglia suspend « Horizon » à 6 mètres et à la Filature à 18H Mélissa Von Vépy en conférencière pose « L’Aérien » dans le jardin des Retrouvailles à 18h30 * Thomas Dequidt, la poésie jonglée à la nuit tombée, face au Prato à 19h15 Et Gilles Defacque, Thomas Dalle, Arnaud Van Lancker, Marco Cuvellier, Cyril Viallon, Prato **Samedi 25 septembre à partir de 17h au Prato** Un Prato revisité. Au menu : sketches, textes, chansons, traces sur tous supports – menu variable et varié ! Avec : Bernard Debreyne, Gilles Defacque, Janie Follet, Jacques Motte, Nono, Stéphanie Petit, Séverine Ragaigne, Greg Voillemet et en guest, Stéphanie Bailly. On est entré dans l’ère du peut-être, partageons la poésie du moment ! Suivi du Bal Tak’ Show du Tire-Laine Complices de toujours, de toutes les aventures des grandes formes de spectacles du Prato, de « Mignon Palace » à « Soirée de Gala », comme des Attractions Littéraires. Nono – Arnaud Van Lancker – et sa bande de zikos – Fred Tetaert, Yann Dénèque, Benoît Sauvage, Charles Duytschaever et Faustine Bosson – ont bien l’intention de nous mettre à la fête

gratuit, réservation obligatoire par téléphone

Un cabaret du bout du monde mis en piste par Gilles Defacque

Théâtre le Prato allée de la Filature Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T17:30:00 2021-09-24T21:00:00;2021-09-25T17:00:00 2021-09-25T20:00:00