Verzy Marne Verzy La forêt domaniale de Verzy est riche d’une histoire remarquable : de l’époque gallo-romaine à aujourd’hui, venez découvrir ses trésors et ses anecdotes en compagnie du Parc, de l’ONF et de l’Université de Reims Champagne-Ardenne lors d’une balade commentée. Infos pratiques: – 14h – Rendez-vous au parking du Mont Sinaï à Verzy

– Parcours pédestre en forêt – prévoir des chaussures de marche.

– Durée : 2h

Les forêts domaniales de Verzy, d'Hautvillers et du Chêne à la Vierge sont labellisées Forêt d'Exception®. Ce label récompense une gestion forestière durable et concertée à travers un programme d'actions de développement et de valorisation des forêts domaniales. contact@parc-montagnedereims.fr http://www.parc-montagnedereims.fr/

