Lot Saillac Le 22 avril, c’est le Jour de la Terre : l’occasion de remonter en surface les richesses enfouies de notre planète ! Dans le cadre du week-end « Découverte des richesses de notre territoire » organisé par la commune, l’animatrice de la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique vous présentera une collection d’objets géologiques protégés par la Réserve : fossiles marins, continentaux, momie, phosphorite, calcite de Bellecroix …

Retrouvez-aussi sur place des ateliers ludiques sur la biodiversité, pour les enfants et pour les plus grands, proposés par plusieurs associations. Une exposition sur les fossiles des phosphatières sera visible sur la commune du 22 avril au 13 mai.

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50 @Sarah-Mei Chan

