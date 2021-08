Montreuil Théâtre de Verdure de la Girandole Montreuil, Seine-Saint-Denis Un jour de fête – Sous les pêchers la plage #11 Théâtre de Verdure de la Girandole Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

UN JOUR DE FÊTE – Cie La Girandole – Déambulation Théâtrale Guirlandes lumineuses, barbe à papa, amour, manèges, processions religieuses, feux d’artifices, liberté, fanfare de village, habits de fêtes… tissés dans le tissu de souvenirs. Quatre monologues menés au rythme de fanfare. Quatre personnages pour raconter « La fête du village ». Tout public TARIF : PRIX LIBRE BAR ET RESTAURATION SUR PLACE CB ou espèces Samedi 18 septembre 2021 à 15h Au Théâtre de Verdure de la Girandole 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Métro 9 (Mairie de Montreuil) puis bus 122, arrêt Saint-Just, ou 15 min. à pied.

