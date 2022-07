Un jour de 1943 dans les Landes, 17 août 2022, .

Un jour de 1943 dans les Landes



2022-08-17 – 2022-08-17

12 12 EUR En franchissant le portail d’entrée, vous vous retrouverez en 1943, en pleine Occupation.

Alors que vous tentez de fuir en direction de l’Espagne, vous êtes arrêté.e.s suite à une dénonciation et détenu.e.s.

Vous savez que vous allez être interrogé.e.s par la Gestapo.

Vous disposez de 60 mn pour trouver :

– qui vous a dénoncé.e.s

– un mot de passe qui vous permettra de sortir du lieu de détention

– un plan pour rejoindre un contact

Votre groupe étant très composite, il y a peut-être parmi vous un résistant.e, un.e prisonnier.e évadé.e, un.e collabo et, pourquoi pas, le.a délateur.trice.

Pendant toute la durée du jeu vous serez surveillé.e.s par un membre de la Milice locale (le Maître du jeu), chargé de vous faire parler et de vous questionner…

Précisions :

* à l’issue du jeu un goûter est proposé

* cette animation est accessible à partir de 14 ans

