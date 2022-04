Un jour dans la nuit Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Un jour dans la nuit Erquy, 29 avril 2022, Erquy. Un jour dans la nuit Armor Ciné 3 Rue du Chemin Vert Erquy

2022-04-29 – 2022-04-29 Armor Ciné 3 Rue du Chemin Vert

Erquy Côtes d’Armor Documentaire sur la déficience visuelle. Une journée dans la vie d’une jeune femme déficiente visuelle.

Fanny Raoult est la présidente de l’Association Faisons avec Nos Yeux. fannyraoult.cheval@sfr.fr Documentaire sur la déficience visuelle. Une journée dans la vie d’une jeune femme déficiente visuelle.

Fanny Raoult est la présidente de l’Association Faisons avec Nos Yeux. Armor Ciné 3 Rue du Chemin Vert Erquy

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Armor Ciné 3 Rue du Chemin Vert Ville Erquy lieuville Armor Ciné 3 Rue du Chemin Vert Erquy Departement Côtes d'Armor

Erquy Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Un jour dans la nuit Erquy 2022-04-29 was last modified: by Un jour dans la nuit Erquy Erquy 29 avril 2022 Côtes-d’Armor Erquy

Erquy Côtes d'Armor