Un jour à l’atelier avec Terres de Rencontres Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Un jour à l’atelier avec Terres de Rencontres Nevers, 7 mars 2022, Nevers. Un jour à l’atelier avec Terres de Rencontres Terre de rencontres atelier céramique 3 Rue du Calvaire Nevers

2022-03-07 – 2022-03-07 Terre de rencontres atelier céramique 3 Rue du Calvaire

Nevers Nièvre “Un jour à l’atelier” est proposé par Terres de Rencontres et a pour thèmatique : de l’objet à la petite sculpture.

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Inscription obligatoire au 06.66.36.90.44 fercuivrecobalt@gmail.com “Un jour à l’atelier” est proposé par Terres de Rencontres et a pour thèmatique : de l’objet à la petite sculpture.

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Inscription obligatoire au 06.66.36.90.44 Terre de rencontres atelier céramique 3 Rue du Calvaire Nevers

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Nevers Adresse Terre de rencontres atelier céramique 3 Rue du Calvaire Ville Nevers lieuville Terre de rencontres atelier céramique 3 Rue du Calvaire Nevers Departement Nièvre

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Un jour à l’atelier avec Terres de Rencontres Nevers 2022-03-07 was last modified: by Un jour à l’atelier avec Terres de Rencontres Nevers Nevers 7 mars 2022 Nevers nièvre

Nevers Nièvre