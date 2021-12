Paris cinéma Le Balzac île de France, Paris Un jouet – Une place de cinéma : Projection du film Ratatouille cinéma Le Balzac Paris Catégories d’évènement: île de France

Un jouet – Une place de cinéma : Projection du film Ratatouille cinéma Le Balzac, 19 décembre 2021, Paris.

de 10h00 à 12h00

gratuit sous condition

#PlaceAuxJouets Dimanche 19 décembre, le cinema Balzac accueille La Croix-Rouge française et l’association #ESPEREM pour une grande collecte de jouet solidaire ! Rendez-vous au cinéma à 10h pour découvrir ou redécouvrir le film #Ratatouille en famille. Chaque enfant pourra payer sa place avec un jouet en bon état. Les jouets récupérés seront redistribués aux associations partenaires de l’opération. Plus que jamais, la solidarité, l’entraide et le partage sont les ingrédients essentiels pour que la magie de Noël opère dans les yeux de tous les enfants. Attention, les places sont limitées alors réservez vite votre entrée ici. SAVE THE DATE : Dimanche 19 décembre à 10h, 1 rue Balzac, 75008 Paris Projection du film Ratatouille cinéma Le Balzac 1 rue Balzac Paris 75008 Contact : 0145610253 cabine.balzac@yahoo.fr https://www.cinemabalzac.com/evenement/1952250-festival-jazz-et-images-5e-edition-2021 https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://twitter.com/CinemaLeBalzac Date complète :

