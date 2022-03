Un Job dating au Leclerc Val d’Orson E.Leclerc Val d’Orson Vern-sur-Seiche Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Samedi 19 mars le Point accueil emploi (PAE) organise un grand job dating au E.Leclerc Vern/Val d’Orson, de 10h à 17h. Des entretiens express dans le magasin qui pourront peut-être déboucher sur un emploi ! En parallèle, la PAE sera présent toute la journée pour vous conseiller et échanger avec vous sur les postes à pourvoir. Une visite des coulisses est également proposée, à 11h et à 16h. Sur inscription à l’adresse mail suivante : [candidature.anthigo@scaouest.fr](mailto:candidature.anthigo@scaouest.fr) (bien indiquer votre nom/prénom, numéro de téléphone et créneau d’inscription) ou à l’accueil du magasin. ### **18 postes à pourvoir :** * Deux Vendeurs H/F Poissonnerie – CDI * Trois Vendeurs H/F Charcuterie/Traiteur – CDI * Un vendeur H/F Fromage Coupe – CDD * Un Responsable Charcuterie/ Traiteur H/F – CDI * Deux Employés commerciaux H/F Fruits et Légumes – CDI * Un Employé commercial H/F Fruits et Légumes – CDI 10h * Un Employé commercial H/F DPH (droguerie, parfumerie, hygiène) & caisses – CDI * Deux employés commerciaux H/F Frais -CDI * Un employé commercial H/F Bazar – CDI * Un employé commercial H/F Epicerie – CDI * Deux hôtes(ses) de caisses H/F) – CDI * Un cuisinier / aide cuisine – CDI Organisé par le Point accueil emploi Sud-Est E.Leclerc Val d’Orson 3 rue de l’Orson Vern sur Seiche Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine

