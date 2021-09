Un jeux de piste avec l’illusionniste Houdin au jardin du Palais Royal ! Domaine national du Palais-Royal – Centre des monuments nationaux, 18 septembre 2021, Paris.

Un jeu de piste au jardin du Palais Royal ! ——————————————- ### Envie d’une nouvelle experience de visite ? Depuis des années vous faites des visites pour les Journées du Patrimoine, mais cette fois vous souhaitez plus **d’immersion et être acteur de votre animation ?** Vous souhaitez aussi une activité qui **respecte les gestes barrières ?** ? Dans le cadre de notre **partenariat avec le Ministère de la Culture,** nous avons imaginé un **jeux de piste au sein du somptueux jardin du Palais Royal.** **Le nom du parcours : “L’extraordinaire illusionniste Jean Eugène Robert Houdin ?”** ### Qui est Explorama ? Explorama est une **agence de valorisation du patrimoine local** au travers des jeux de pistes et **visites ludiques sur application mobile**. Ces jeux de pistes sont conçus par nous, Explorama mais aussi par des sites et monuments partout en France. [En savoir plus sur Explorama](https://explorama.app/) ### Synopsis du jeu **”L’extraordinaire illusionniste Jean Eugène Robert Houdin “** En travaillant sur une nouvelle machine le célèbre illustionniste du XIX, Robert Houdin fait une mauvaise manipulation et se retrouve projeté à notre époque ! Aidez-le à retrouver son théâtre pour qu’il puisse repartir à son époque Durée : 1h max ➡️[S’inscrire à l’evenement Facebook](https://www.facebook.com/events/196964405770588/?ref=newsfeed) ### Comment participer ? **1.RDV au Palais Royal 2. Telechargez Explorama sur votre telephone 3.Choisissez le parcours “L’extraordinaire illusionniste Jean Eugène Robert Houdin” 4.Partagez vos photos sur le fb @ExploramaApp ou insta @Exploama_app**

Avoir un smartphone

Dans le cadre de notre partenariat avec le Ministère de la Culture, nous avons conçu un jeux de piste au jardin du Palais Royal sur le thème du voyage dans le temps et de la magie

Domaine national du Palais-Royal – Centre des monuments nationaux 8 rue de Montpensier 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T20:00:00