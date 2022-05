Un jeune pianiste de talent L’Athanor Albi Catégories d’évènement: Albi

Ce jeune virtuose albigeois de seize ans, élève depuis dix ans dans la classe de piano de Camille Galinier au Conservatoire du Tarn, vient d’être admis au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Jouant avec maturité, William fait preuve d’un grand engagement émotionnel et personnel dans la musique. Grâce à cette carte blanche, gratuite et ouverte à tous, le Conservatoire propose au public albigeois de découvrir ce jeune musicien très prometteur. Jeudi 26 mai à 20h30 à l’Athanor. Entrée gratuite. Les spectateurs qui se rendront à l’Athanor le jeudi 26 mai auront le privilège d’écouter des oeuvres de Bach, Chopin, Liszt, Debussy et Scriabine interprétées par le pianiste William Winterstin L’Athanor Place de l’Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi Tarn

